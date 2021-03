Thomas Meunier, lynché pour avoir blessé Hazard, forcé de verrouiller ses réseaux sociaux (vidéo)

Ce qu'il se passe autour de Thomas Meunier est tout simplement hallucinant. Le Diable Rouge, qui évolue à Dortmund, est victime d'une déferlante de haine sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la nouvelle blessure d'Eden Hazard. Plus encore depuis que l'on a appris qu'il s'agissait des conséquences de sa première blessure, encourue après une intervention de Meunier en novembre 2019.

Depuis lors, les insultes pleuvent. Le défenseur est ciblé en permanence et n'a eu d'autre choix que de verrouiller ses comptes sur Instagram et Twitter. Il n'est plus possible de lui envoyer de message ou de répondre aux posts si vous n'êtes pas suivi par le joueur. Rappelons que la faute de Meunier était totalement involontaire et que les frères Hazard étaient déjà sortis dans la presse pour rappeler qu'ils ne lui en voulaient pas. Inutile donc de s'en prendre à lui...