Ligue des Champions: Chelsea et le Bayern veulent terminer le boulot

Tenant du titre, le Bayern est sur du velours après son large succès 1-4 à l'aller contre la Lazio. Le Rekordmeister n'a été éliminé qu'à une seule reprise après avoir signé une victoire à l'extérieur sur la scène européenne. Hansi Flick, dont l'équipe n'a jamais été inquiétée par les Biancocelesti, pourrait même se permettre le luxe de faire tourner son effectif mercredi soir. Il pourrait par exemple donner du temps de jeu à Jamal Musiala, devenu à l'aller le plus jeune buteur européen de l'histoire du club bavarois à 17 ans.

De son côté, l'Atlético et Yannick Carrasco se rendront à Londres pour défier Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge mercredi après avoir perdu l'aller (0-1) sur un exploit signé Olivier Giroud, auteur d'une sensationnelle bicyclette. Si les Colchoneros veulent rejoindre les quarts, ils devront battre les Blues, chose qu'aucune autre équipe n'est parvenue à faire depuis la prise de pouvoir de l'entraîneur Thomas Tuchel. "Si on m'avait dit en septembre que nous serions menés 1-0 après le matche aller des huitièmes et en tête de la Liga, j'aurais signé des deux mains. Le retour sera compliqué mais c'est la même chose pour n'importe quel européen", a déclaré Diego Simeone, entraîneur madrilène.

Les vainqueurs rejoindront Manchester City, le Real Madrid, le FC Porto, le Borussia Dortmund, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu ce vendredi dès 12 heures au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Il n'y aura pas de têtes de séries, ni de protections géographiques