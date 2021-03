Ski alpin: Coup de pouce pour Pinturault et premiers globes distribués à Lenzerheide

L'annulation des descentes des finales de la Coupe du monde de ski alpin de Lenzerheide (Suisse) mercredi fait les affaires du Français Alexis Pinturault et de la Slovaque Petra Vlhova, tous deux en tête du classement général, et a offert le globe de la spécialité au Suisse Beat Feuz et à l'Italienne Sofia Goggia.

L'équipe de France a-t-elle fait la danse de la neige toute la nuit? Flocons et visibilité réduite étaient en tout cas toujours présents au lever du jour dans la station des Grisons, rendant impossible la bonne tenue du programme du jour.

Les organisateurs ont donc été forcés d'annuler les deux descentes, la discipline la plus exigeante en terme de météo, pour se consacrer à la préparation de la piste des super-G prévus jeudi.

"On a subi encore de grosses chutes de neige, les prévisions étaient précises. On a décidé d'annuler tôt, car le programme était chargé avec deux entraînements et deux courses seulement possibles avec une bonne météo (...) Maintenant nous devons nous concentrer sur le super-G, on espère un temps clément jeudi, je suis confiant pour les deux courses mais il reste beaucoup de travail sur la piste", a expliqué le directeur des courses masculines de la Fédération internationale de ski (FIS) Markus Waldner.

- "Important d'être en tête" -

Une bonne nouvelle pour Alexis Pinturault qui voit une menace s'éloigner avec l'annulation de sa seule discipline faible, sur laquelle son rival suisse Marco Odermatt, en net progrès, pouvait espérer marquer des points importants.

Pinturault qui peut devenir le premier Français à remporter la Coupe du monde depuis 1997, mène donc toujours le classement général de 31 points avant les trois dernières courses: un super-G jeudi, un géant samedi et un slalom dimanche.

"Ca fait partie de notre sport. Ça fait deux descentes annulées, après Saalbach (il y a deux semaines, à cause du brouillard, NDLR). Sur les finales, c'est important d'être en tête avant, parce que les dernières épreuves ne sont jamais replacées", a rappelé Pinturault.

Jamais aligné sur un slalom de Coupe du monde, Odermatt a mis la pression avant le week-end en postant sur ses réseaux une vidéo de lui, skis de slalom aux pieds.

De la même façon, Petra Vlhova peut sourire en conservant 96 points d'avance sur la Suissesse Lara Gut-Behrami, qui était favorite de la descente. La Slovaque s'est nettement rapprochée mercredi du premier gros globe de l'histoire de son pays.

- Feuz et Goggia sacrés -

Les Suisses, qui avaient grand intérêt à voir se disputer les deux courses, peuvent se consoler avec le quatrième petit globe de descente consécutif à 34 ans pour Beat Feuz, qui était encore sous la menace de l'Autrichien Matthias Mayer.

C'est seulement le 2e chez les hommes à réussir le quadruplé en quatre ans après la légende autrichienne Franz Klammer de 1975 à 1978 (le record appartient à l'Américaine Lindsey Vonn, six de suite).

Chez les femmes, la championne olympique italienne Sofia Goggia a décroché un 2e petit globe (après 2018) mérité. Elle avait remporté en début de saison quatre des cinq premières descentes avant de se retrouver menacée au classement à cause d'une blessure fin janvier.

Malgré une fracture du plateau tibial latéral du genou droit, elle avait prévu de courir à Lenzerheide. L'annulation lui a évité de prendre de gros risques.

"Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de course aujourd'hui. Mais je suis très contente, dit-elle en caressant son globe. La blessure m'a tuée. Quand j'étais sur la piste à Garmisch (Allemagne) et que je me suis rendue compte que je m'étais blessée, je voulais disparaître de la planète Terre".