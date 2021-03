Le CEO du Bayern Münich sous le charme de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku continue de briller à l'Inter Milan. L'attaquant des Diables Rouges ne s'arrête plus de marquer et, plus généralement, d'être décisif au coeur de la ligne offensive italienne.

Invité par la Gazetta dello Sport, le CEO du Bayern Münich Karl-Heinz Rummenigge, qui a joué pendant des années à cette place d'attaquant à l'Inter, a dit tout le bien qu'il pense de Romelu Lukaku. Pour lui, le Belge joue un énorme rôle dans les performances de son club. "Ils sont performants, et tactiquement très intéressants. Antonio Conte a fait du super boulot, ce n’est plus la même équipe que lorsqu’il est arrivé il y a deux ans. Leur défense est fiable, et devant, ils sont exceptionnels. Lautaro Martinez et Romelu Lukaku se débrouillent vraiment bien. Peut-on le comparer au joueur que j’étais à l’Inter ? Non, il est différent ! Physiquement, c’est un géant... mais il a aussi une bonne technique. Son jeu, ce n’est pas que du physique, il l’a encore prouvé lors du derby milanais en délivrant un assist exceptionnel à Lautaro Martinez. Ses qualités techniques, on ne les a pas vraiment vues à Manchester United. Il a pu renaître grâce à l’Inter", a-t-il précisé.

Des compliments qui feront plaisir à Lukaku, qui semble définitivement avoir convaincu l'Europe du football de son immense talent.