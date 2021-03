Jupiler Pro League - De nouveaux cas de Covid-19 à Charleroi, le match face au Beerschot "fortement compromis"

(Belga) Les tests effectués mercredi par le Sporting Charleroi ont révélé quatre nouveaux cas de coronavirus au sein du noyau carolo, a annoncé mercredi soir le club, qui indique avoir introduit une demande de report du match de samedi face au Beerschot.

Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra et Joachim Imbrechts sont venus s'ajouter à la liste qui comprend déjà Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei et Ognjen Vranjes. "Par conséquent, la rencontre de ce samedi au Beerschot VA est fortement compromise et sera probablement remise à une date ultérieure", a expliqué le club dans un communiqué. "Une demande officielle a été introduite en ce sens, tandis que l?entrainement de ce jeudi 18 mars a d?ores et déjà été annulé." Mardi, le club avait annoncé que l'entraîneur Karim Belhocine, les membres du staff Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut et Damien Januel ainsi que le directeur administratif Pierre-Yves Hendrickx ont aussi subi un test positif. (Belga)