NBA: le leader Philadelphie tombe à domicile, Brooklyn revient à sa hauteur

Philadelphie est tombé à domicile en prolongation devant les Milwaukee Bucks (109-105), dans le sommet de la soirée de mercredi en NBA qui a tenu toutes ses promesses, et voit revenir à sa hauteur en tête de la Conférence Est Brooklyn, vainqueur à Indianapolis des Pacers (124-115).

Sa star Antetokounmpo a eu du mal à se mettre en ordre de marche. Bien marqué par Ben Simmons, le génie grec double MVP alors transparent, n'a inscrit qu'une misère de points (4) dans une première mi-temps au bout de laquelle les 76ers étaient largement devant (45-31).

Philly, pourtant toujours privée de son pivot Joel Embiid blessé au genou gauche, a même compté dans ce premier acte jusqu'à dix-neuf longueurs d'avance.

Puis Milwaukee (3e de la conférence Est) a resserré les boulons en défense et est revenu. Et en prolongation, Antetokounmpo est sorti de sa boîte en inscrivant 10 de ses 32 points.

"Nous n'avons jamais cessé de jouer, nous avons sortis un grand match en défense", a déclaré Antetokounmpo, qui a pris également 15 rebonds dans le match, pour expliquer le retour de son équipe. "Nous avons toujours eu confiance les uns envers les autres, n'avons jamais baissé la tête et toujours crû en nous".

Ben Simmons est longtemps parvenu à museler Antetokounmpo et a signé un triple double (13 points, 10 rebonds, 12 passes décisives). Mais il n'a pas pu empêcher les Sixers, qui ont perdu en prolongation sur blessure à une cheville Seth Curry, de chuter à domicile, et de voir leur série de six victoires stoppée nette.

- Les Nets continuent d'engranger -

Résultat: les Brooklyn Nets, au cours d'une soirée où tous les cadors à l'Est étaient engagés, sont revenus à égalité avec Philadelphie à la 1re place à la faveur d'une nouvelle victoire, contre les Pacers à Indianapolis (124-115) où James Harden a inscrit 40 points, pris 10 rebonds et distillé 15 passes décisives pour un triple-double.

Malgré les absences de Kyrie Irving, touché à l'aine et forfait de dernière minute, de Kevin Durant, et d'un très mauvais départ --les Pacers menaient 40-25 après un quart-temps--, les Nets continent d'engranger les succès en signant leur quatorzième succès en 15 rencontres.

"Oublions mon triple-double pour retenir nos efforts", a déclaré Harden. "Et plus particulièrement cette seconde partie du match où nous avons fourni un travail incroyable en défense".

Mauvaise nouvelle pour Brooklyn: son coach Steve Nash a laissé entendre que Durant, sur le flanc depuis près d'un mois, "en progrès", demeurerait néanmoins absent encore pendant deux semaines au moins.

- Doncic intenable à Dallas -

Fin de série aussi pour Miami, qui restait sur cinq victoires: le Heat a chuté à Memphis contre des Grizzlies vainqueurs d'une courte tête (89-85). Ja Morant a marqué un panier décisif à 1,2 sec. du buzzer pour mettre son équipe devant 87-85, alors que Miami était revenu dans le dernier quart-temps.

Miami demeure 4e de la Conférence Est, car Charlotte (5e) a lourdement chuté à Denver, dont la large victoire 129-104 lui permet de revenir à l'Ouest sur les Los Angeles Clippers, quatrièmes.

Les Clippers ont en effet été dominés à Dallas où les Mavericks ont pu compter sur un intenable Luka Doncic a inscrit 42 points.

Quant à la confortable victoire de Golden State à Houston (108-94), elle a été ternie par la blessure de Stephen Curry.

Selon les Warriors, Curry, qui a lourdement chuté en tombant lourdement en arrière après une tentative de tir à trois points dans le troisième quart-temps, souffre d'une contusion au coccyx.

Il a néanmoins pu se relever et regagner péniblement les vestiaires.