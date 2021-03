Jupiler Pro League: le sommet Club Bruges - Antwerp déterminant

La 31e journée de Jupiler Pro League pourrait voir Bruges prendre encore un peu plus d'avance au classement alors que le Club accueille son dauphin l'Antwerp, sur lequel il compte déjà 19 points d'avance, dimanche. Le duel entre Genk et le Standard vendredi soir donnera un avant-goût de la finale de la Croky Cup.

Le Club de Bruges pourrait compter 22 ou 21 points d'avance sur son premier poursuivant, dimanche, au soir de la 31e journée de la Jupiler Pro League. Le leader sans partage de la phase régulière accueille son dauphin l'Antwerp, dimanche après-midi (13h30). Les champions, impressionnants d'efficacité lundi à Gand, comptent déjà 19 points d'avance sur les tenants de la Coupe.

Les Anversois, en cas de défaite, pourraient même devoir céder la 2e place à Genk. A condition que les Limbourgeois, toujours privés de Limbombe, Uronen et Leysen positifs au coronavirus, s'imposent vendredi soir face au Standard, un duel que l'on retrouvera fin avril en finale de la Croky Cup. Les Rouches, douzièmes à 6 points de la 4e place, joueront une de leurs ultimes chances de viser ces play-offs 1.

Il est vrai qu'avec onze formations concernées, alors qu'il ne reste que 12 points à conquérir, rares sont les matchs qui ne concernent pas cet objectif.

Samedi, Ostende, 4e, voudra rester maître de son sort à Mouscron face à un Excel concerné par le bas de classement. Dimanche, Malines-OHL et plus encore Anderlecht-Zulte Waregem impliquent quatre clubs désireux de jouer les places européennes. Vincent Kompany et les Mauves, après leur élimination de la Coupe, doivent absolument sauver leur saison.

Dimanche soir, le Cercle Bruges concerné par le maintien se déplace à La Gantoise.

Si toutes les équipes ont désormais disputé trente rencontres, deux affiches du programme de la 31e journée sont menacées par le Covid-19 qui s'est répandu dans les effectifs de Saint-Trond et Charleroi. La tenue de leurs duels respectifs à Waasland-Beveren et au Beerschot (samedi) reste incertaine.

