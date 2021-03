Diables Rouges: quelle sélection pour Roberto Martinez?

Vendredi midi, Roberto Martinez va annoncer lors d'une conférence de presse sa sélection pour les premiers matches qualificatifs en vue du Mondial 2022 fin mars. Les Diables défieront le Pays de Galles (24/03) et la Biélorussie (30/3) à Louvain ainsi que la République tchèque à Prague (27/03) lors de cette première trêve internationale en 2021. Une liste qui devrait dessiner les contours de celle attendue pour l'Euro disputé cet été par les Diables Rouges (11 juin-11 juillet).

On va ainsi savoir quel(s) joueur(s) le sélectionneur va appeler pour remplacer Axel Witsel et Eden Hazard, blessés.

Au niveau des gardiens, Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels enchaînent les (bons) matches. Matz Sels est réapparu avec Strasbourg à Rennes dimanche dernier (0-1), huit mois après une rupture du tendon d'Achille tandis qu'Henrik Van Crombrugge, touché au dos, est toujours indisponible. De quoi donner sa chance au jeune Maarten Vandevoort (Genk) ou à Arnaud Bodart (Standard)?

La défense sourit à nouveau. Toby Alderweireld joue souvent avec Tottenham et Jan Vertonghen a rejoué avec Benfica. Dedryck Boyata est forfait, comme Nacer Chadli? Mais Jason Denayer, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco et Thomas Meunier sont dispos. Sans oublier Brandon Mechele qui est un titulaire régulier au Club de Bruges. A noter que nos confrères de Wallfoot ont avancé le nom de Christian Kabasele (Watford). Du côté des jeunes, Alexis Saelemaekers, titulaire à l'AC Milan, pourrait être appelé. Les Elias Cobbaut, de retour de blessure, Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw ne le devraient pas. La chance de Thomas Foket et Joris Kayembe?

Sans Lukaku

Au milieu de terrain, Kevin De Bruyne est de retour et en forme. Youri Tielemans et Leander Dedoncker sortent aussi de belles prestations en Premier League. Dennis Praet se remet tout juste d'un claquage tandis qu'Orel Mangala, que la presse envoyait chez les Diables comme suppléant de Witsel, vient de se blesser. Martinez pourrait encore reprendre un joueur comme Hans Vanaken.

En attaque, en plus de l'absence d'Eden Hazard, l'Espagnol ne pourra pas compter sur son attaquant n°1: Romelu Lukaku a été interdit de voyage. Christian Benteke retrouve des couleurs à Crystal Palace, Michy Batshuayi a aussi eu droit à des minutes. Bonne nouvelle: Dries Mertens a rejoué avec Naples et Yari Verschaeren avec Anderlecht. Quid de Divock Origi, qui ne joue que très rarement à Liverpool, cependant? Qu'importe, le réservoir de talents est encore composé d'Adnan Januzaj, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Jeremy Doku ou encore Dodi Lukebakio.