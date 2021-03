Coronavirus: certains Diables Rouges pourraient être interdits de sélection

Roberto Martinez va annoncer vendredi midi sa sélection pour les trois matchs de qualification pour le Mondial 2022. Le sélectionneur devra toutefois tenir compte des demandes de certains clubs relatives aux restrictions sanitaires.

Roberto Martinez pourra-t-il convoquer tous ses internationaux en vue des qualifications du Mondial 2022 fin mars? Rien n'est moins sûr, tant la logique des mesures anti-Covid s'oppose à la mobilité des footballeurs.

Dans le sens des arrivées, le problème est simple: les Diables Rouges qui jouent et vivent au Royaume-Uni, un pays placé sur la liste rouge des zones où sévit un variant dangereux du virus, ne peuvent entrer en Belgique qu'en se soumettant à une quarantaine de 10 jours. Ils ne sont donc pas sélectionnables, sauf pour le match hors du pays, en République tchèque le 27. Et encore, la Tchéquie est actuellement le pays européen le plus touché par le Covid-19...

Dans le sens des départs, des clubs - surtout allemands - ne veulent pas laisser sortir leurs internationaux s'ils doivent être soumis à une quarantaine longue au retour, soit parce que leur pays d'origine est sur la liste rouge, soit parce qu'ils doivent aller jouer dans des zones à risques.

Le club de football français de Dijon a d'ailleurs clairement annoncé mardi soir avoir pris la décision de ne pas libérer certains de ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars. Le 20e et dernier de la Ligue 1 s'appuie sur une autorisation de la Fédération internationale (FIFA).

Et puis, il y a encore le cas Thomas Vermaelen. D'après la DH, "la Fédération tente de trouver un compromis avec son club japonais, Vissel Kobe, pour qu'il puisse rejoindre la Belgique".