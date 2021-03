Ligue des champions: il y aura 7 Belges en quart de finale, record égalé

Ils seront 7 Diables Rouges en quart de finale de la Ligue des champions cette saison. Record égalé, mais pas battu "à cause" de Carrasco.

C'est un 7 sur 8.

Thorgan Hazard, Axel Witselet Thomas Meunier, Divock Origi, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Eden Hazard: ils seront 7 Diables Rouges en quart de finale de la Ligue des champions cette saison.

C'est trois de plus que l'an dernier et quatre de plus qu'en 2018. Le record est égalé, mais pas battu, la faute à Chelsea. Les Londoniens ont éliminé mercredi soir l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco.