Europa League: Arsenal et la Roma qualifiés, Tottenham éliminé en Croatie

Arsenal a été battu par l'Olympiacos 0-1, jeudi, en huitième de finale retour de l'Europa League, mais se qualifie grâce à sa victoire à l'aller. L'AS Rome et Grenade sont qualifiés pour les quarts de finale. Tottenham l'avait emporté 2-0 à domicile face au Dinamo Zagreb mais a été battu 3-0 lors des prolongations au match retour.

Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League malgré une défaite à domicile face à l'Olympiacos (0-1). À l'aller, les Gunners l'avaient emporté 1-3 en Grèce. Le seul but de la rencontre a été l'oeuvre de Youssef El Arabi (51e).

L'AS Roma a confirmé sa victoire 3-0 à l'aller face au Shakhtar Donetsk en l'emportant 1-2 en Ukraine grâce à un doublé de Borja Mayoral (48e et 72e) qui rejoint par la même occasion Pizzi et Yusuf Yazici en tête du classement de buteurs de l'Europa League avec 7 buts. C'est Junior Moraes qui a inscrit le but ukrainien (59e).

Molde l'a emporté 2-1 au retour face à Grenade mais voit les Andalous, vainqueur 2-0 à l'aller, se qualifier pour les quarts de finale. Jesus Vallejo contre son camp (29e) et Eirik Hestad (90e) ont inscrit les deux buts du club norvégien et c'est Roberto Soldado, déjà buteur au match aller, qui avait mis Grenade à l'abri (72e).

Tottenham, qui l'avait emporté 2-0 à l'aller face au Dinamo Zagreb, s'est fait rattraper par les Croates grâce à un doublé de Mislav Orsic (62e et 83e). Orsic inscrira finalement son 3e but, celui de la qualification, lors des prolongations (3-0).