Europa League: Manchester United élimine l'AC Milan, l'Ajax aussi qualifié

Manchester a battu l'AC Milan 0-1, jeudi, en huitième de finale retour de l'Europa League, et se qualifie pour les quarts. L'Ajax Amsterdam et Villarreal ont aussi facilement validé leur billet.

Surpris en fin de rencontre au match aller (1-1), Manchester United n'a cette fois pas fléchi et l'a emporté 0-1 face à l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers. Paul Pogba, à peine entré au jeu, a inscrit le seul but de la rencontre (49e). Saelemaekers, dernier joueur belge en lice depuis les éliminations de Toby Alderweireld (Tottenham) et Hugo Cuypers (Olympiacos), a joué la totalité de la rencontre mais n'a pu aider son équipe à se qualifier.

Vainqueur 3-0 à l'aller, l'Ajax a fini le travail proprement en battant les Young Boys de Berne 0-2 en Suisse grâce à David Neres (21e) et Dusan Tadic sur penalty (49e). Les Ajacides gardent leur brevet d'invincibilité en 2021 et passent en quarts de finale.

Les Glasgow Rangers ont subi leur première défaite de 2021, des oeuvres du Slavia Prague qui l'a emporté 0-2 en Ecosse. L'ancien joueur de La Gantoise, Peter Olayinka, ouvrait le score en première mi-temps (14e). En deuxième période, Kemar Roofe, éphémère attaquant du Sporting d'Anderlecht, s'illustrait d'une triste manière en étant expulsé, 7 minutes après être entré au jeu, pour avoir enfoncé ses crampons dans le visage du gardien de but tchèque, Ondrej Kolar, qui a été contraint de quitter le terrain, blessé (62e). Après une nouvelle exclusion, de Leon Balogun, c'est un autre ex-Anderlechtois, Nicolae Stanciu, qui bouclait la qualification du Slavia (74e) qui reste donc invaincu en 2021 et se qualifie pour les quarts de finale.

En Espagne, Villarreal l'a emporté 2-0 face au Dynamo Kiev, soit le même score qu'au match aller. C'est Gerard Moreno (13e et 36e) qui a inscrit les deux buts des hommes d'Unai Emery, qui obtiennent sans sourciller leur ticket pour le prochain tour.