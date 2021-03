Ligue des champions: voici le tirage au sort des quarts de finale

Le tirage des quarts et demi-finales de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi 19 mars.

Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions pour une alléchante revanche de la finale de l'édition 2020 remportée par les Allemands, selon le tirage au sort réalisé vendredi.

Les Parisiens, tombeurs de Barcelone en huitièmes, iront en Bavière le 6 ou 7 avril, avant de recevoir les Allemands au match retour le 13 ou 14 avril, huit mois après leur finale perdue (1-0) lors de l'édition précédente.

Lors de ce tirage au sort effectué par le Turc Hamit Altintop depuis Nyon, en Suisse, le club vice-champion d'Europe n'aurait pas pu plus mal tomber!

Même si Manchester City faisait aussi office d'épouvantail, le Bayern reste le favori incontestable de cette édition au cours de laquelle il n'a pas concédé la moindre défaite, après son succès lors du "Final 8" de Lisbonne grâce à un but du Français Kingsley Coman.

Contre les Bavarois et leur sorcier Hansi Flick, le PSG de Mauricio Pochettino espère le retour de sa star Neymar, absent car blessé lors de la double confrontation contre Barcelone (4-1, 1-1).

Les autres affiches des quarts de finale, désignées par le Turc Hamit Altintop, ambassadeur de ce tirage, opposeront le Real Madrid de Zinédine Zidane à Liverpool de Jürgen Klopp, revanche de la finale 2018 gagnée par le club merengue (3-1), Porto à Chelsea et Manchester City au Borussia Dortmund du phénomène Erling Haaland.

C'est d'ailleurs le vainqueur de City-Dortmund que le PSG retrouvera en demi-finale s'il franchit les quarts, avec un match aller prévu le 27 ou 28 avril et un match retour le 4 ou 5 mai. Quant à la finale, elle est programmée le samedi 29 mai à Istanbul.

Voici le tirage au sort complet:

Quarts de finale:

Manchester City (Ang) - Borussia Dortmund (All)

FC Porto (Por) - Chelsea (Ang)

Bayern Munich (All) - PSG (Fra)

Real Madrid (Esp) - Liverpool (Ang)

Demi-finales:

Manchester City - Borussia Dortmund / Bayern Munich - PSG

FC Porto - Chelsea / Real Madrid - Liverpool

Les quarts de finale se disputeront les 6 et 7 (aller) et les 13 et 14 (retour) avril. Les demi-finales les 27 et 28 (aller) avril et les 4 et 5 (retour) mai tandis que la finale prendra place le 29 mai au stade olympique Atatürk, Istanbul (Turquie).