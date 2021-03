Le FC Bruges entre en bourse: est-ce une une bonne idée? Et pour qui?

Le Club de Bruges fera le 26 mars son entrée à la bourse Euronext Bruxelles sous le nom "CLUB". Voici l'analyse de l'économiste Bruno Wattenbergh.

Le Club de Bruges rentrera en bourse la semaine prochaine. Est-ce fréquent pour un club de faire cette démarche ?

Non. C'est une première dans l'histoire du football belge. Et au niveau européen, il y en 21 si on compte la Turquie, 17 si on ne la compte pas. Et il y a même un indicateur Stoxx Europe Football qui intègre les clubs de foot européens en Bourse. Il y a par exemple l’Olympique Lyonnais, l’AS Roma, la Juventus, le Borussia Dortmund, la Lazio de Rome, l’Ajax, etc.

Pourquoi entrer en bourse quand on est un club de foot dans un petit pays comme la Belgique ?

Parce que les grands clubs sont devenus de véritables entreprise de divertissement. On parle aujourd’hui de "sportainement", une contraction du mot sport et du mot entertainement. Leurs revenus ne proviennent plus uniquement des places dans le stade et des abonnements. Un club de foot comme Bruges, dispose de sa propre maison de production, de ses studios, de son agence de communication, d’immobilier, de son application mobile et de plusieurs plateformes de services qui lui permettent de créer en permanence du contenu pour les supporters qui suivent les exploits de leur équipe. Et c’est une machine à cash.

Pourquoi ?

Pour la saison 2019-2020, le Club de Bruges c’est un chiffre d'affaires de 137 millions et un bénéfice net de 24 millions. Si le Club de Bruges veut encore aller plus loin, et se payer un stade à 100 millions d’€ de 40.000 places, sa seule solution est d’ouvrir son capital. Non seulement à des investisseurs mais aussi à ses fans.

Si c’est cohérent pour le Club, est-ce que ce type d’investissement va s’avérer rentable pour les actionnaires ? Connait-on déjà le prix des actions ?

On a une idée de la fourchette. Les actions seront vendues entre 17,50 et 22,50 euros. C'est une première dans l'histoire du football belge. D'ici la fin de la saison, le Club de Bruges fera son entrée sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, à l'instar de grandes équipes déjà cotées en Bourse: Manchester United, l'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin ou encore Benfica. Un aboutissement, diront certains ; le début d'une nouvelle aventure, rectifieront les autres.