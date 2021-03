Orel Mangala et Sambi Lokonga: qui sont les deux petits nouveaux des Diables Rouges?

Roberto Martinez a sélectionné 33 joueurs, dont Albert Sambi Lokonga et Orel Mangala, pour les trois rencontres de qualification au Mondial 2022 contre le Pays de Galles (mercredi 24 mars à Louvain), en République tchèque (samedi 27 mars à Prague) et la Biélorussie (mardi 30 mars à Louvain). Mais qui sont ces deux petits nouveaux?

Pour les suiveurs du championnat de Belgique de football, Lokonga n'est pas un inconnu: le jeune milieu de terrain (21 ans) est le capitaine du RSC Anderlecht. Ce joueur né en 1999, qui a fait toutes ses classes au sein du club bruxellois, évolue dans le même registre qu'Axel Witsel, soit médian défensif ou n°6. Ce Belgo-Congolais est en outre le frère de Paul-José Mpoku (ex-Standard).

Orel Mangala est un peu mois connu. Pourtant, lui aussi est un ancien de la maison mauve puisqu'il y a joué jusqu'en 2017 avant de partir en prêt au Borussia Dortmund. Malgré ce passage concluant chez le géant allemand, c'est chez un concurrent qu'il signera son premier contrat professionnel: le VFB Stuttgart. Le jeune milieu défensif de 23 ans a disputé 27 rencontres cette saison avec son club et a inscrit un but et délivré trois assists. Avec seulement un match manqué cette saison, ce Bruxellois né en 1998 est l'un des cadres de l'actuel 10e de Bundesliga.