La VW Fun Cup lance sa saison à Mettet... avec Georges-Louis Bouchez !

(Belga) Après une saison 2020 tronquée par la crise du covid-19, la VW Fun Cup lance sa saison 2021 ce week-end à Mettet avec un invité de marque : Georges-Louis Bouchez.

Passionné de sport moteurs, le Président du Mouvement Réformateur va disputer sa première course automobile ce week-end. "Mon chauffeur m'a parlé de cette possibilité et de le faire avec une oeuvre caritative (Make a Wish, ndlr). J'ai dis chiche" a déclaré Georges-Louis Bouchez à Belga. "Je suis passionné depuis tout petit, j'ai eu quelques petites expériences ça et là mais nous avons découvert la voiture et le circuit il y a deux semaines. L'avantage, c'est que c'est une formule accessible à comparer avec d'autres disciplines. Mais nous avons tout de même eu besoin de sponsors. L'objectif, c'est de terminer la course ce dimanche et d'apprendre en vue des 25 Heures de Spa-Francorchamps." "Mon engagement envers les citoyens est évidemment prioritaire. Nous n'allons disputer que les quatre épreuves ayant lieu en Belgique. Et l'évènement phare, les 25 Heures, ont lieu pendant les vacances en juillet. Mais s'il y a une urgence à un moment donné, je ne vais pas dire non parce que j'ai une course. L'équipe le sait très bien." En raison de la crise sanitaire, seules trois courses avaient pu être disputées en 2020 et l'organisateur Kronos Events avait décidé de ne pas attribuer de titres. Les résultats de ces courses comptent donc pour cette saison 2021, qui sera longue de sept courses. 42 voitures seront présentes pour la première course, soit un chiffre habituel pour la discipline. Deux manches de deux heures sont prévues ce dimanche à 11h30 et 15h30. (Belga)