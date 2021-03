Diables Rouges: une édition du Monopoly spéciale sera lancée cet été

Une édition du Monopoly consacrée aux Diables Rouges sortira cet été à l'occasion de l'Euro 2020.

Une édition du Monopoly consacrée aux Diables Rouges sortira cet été à l'occasion de l'Euro 2020, ont annoncé les éditeurs du célèbre jeu de société vendredi.

Dans cette édition, toutes les rues du plateau de jeu classique du Monopoly sont adaptées à la génération actuelle des Diables Rouges. Il sera ainsi possible d'acheter des Diables Rouges mais aussi le sélectionneur Roberto Martinez ou le stade Roi Baudouin.

Des cartes "Chance" et de "Caisse de Communauté" sont également rédigées avec des références à l'équipe nationale, tandis que les maisons et hôtels classiques seront transformés en tribunes et stades. Les pions seront transformés en pions spéciaux pour le football.