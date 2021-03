XV de France: contre les Gallois, rebondir pour rêver

Gagner et le plus largement possible: le XV de France doit se transcender contre le pays de Galles, en quête du Grand Chelem, samedi (21h00) au Stade de France, pour garder un espoir de remporter le Tournoi des six nations.

Ce sacre, les Bleus lui courent après depuis plus d'une décennie (2010). Pour l'obtenir malgré la défaite à Twickenham contre l'Angleterre (20-23), il faut donc gagner contre un XV du Poireau qui vise aussi la victoire finale, puis récidiver le 26 mars face à l'Ecosse.

"On sait qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc il faudra déjà faire un grand match et essayer de prendre le maximum de points", a résumé le pilier gauche Cyril Baille avant le casse-tête qui attend son équipe.

Ce casse-tête consiste à s'imposer avec le bonus offensif à la clé et ce, en privant les Gallois du moindre bonus. En d'autres termes: inscrire au moins quatre essais sans en encaisser plus de trois et l'emporter d'au moins huit points.

Telles sont les conditions à remplir pour garder de bons espoirs de décrocher le titre, pour la première fois depuis 2010, le 26 mars à Saint-Denis à l'issue d'un ultime match, en retard, contre l'Ecosse qu'il faudra lui aussi gagner et idéalement avec le bonus.

Balayer le XV du Poireau, leader au bilan parfait jusqu'ici (quatre victoires), est déjà une sacrée performance mais ce n'est donc qu'une première étape. Ou "une première finale", selon l'entraîneur des avants français, l'ancien talonneur William Servat, membre de la troupe des "Grands Chelemards" il y a onze ans.

La jeune équipe de France (25 ans et 21 sélections de moyenne) compte donc "tout donner" et "ne pas trop calculer parce que si tu te mets à calculer, après tu sors de ton match", a expliqué Baille.

- Souvenir d'octobre -

Surclasser le pays de Galles, les Bleus l'ont déjà fait: le 24 octobre, lors du coup d'envoi de la tournée automnale et déjà au Stade de France, privé de public. Ils avaient inscrit cinq essais, dont un doublé du demi de mêlée Antoine Dupont, pour deux encaissés et un écart final de 17 points (38-21).

Mais la sélection galloise traversait une bien mauvaise passe. Elle allait terminer l'année 2020 avec sept défaites en dix matches au compteur et une infamante avant-dernière place du Tournoi, indigne de son rang. En 2021, les "Dragons rouges" sont en pleine résurrection et leur sélectionneur Wayne Pivac, après une première année de mandat difficile, a fait taire les critiques.

Aujourd'hui, battre les Gallois, selon les critères énoncés plus tôt, ressemble à une prouesse au vu des chiffres. Car les hommes en rouge ont inscrit au moins quatre essais et en ont encaissé moins de deux en moyenne depuis le début du Tournoi. Et ils restent sur trois succès bonifiés, dont un d'ampleur à Cardiff contre l'Angleterre (40-24). Face au XV de la Rose, les Bleus ont, eux, essuyé leur premier revers (23-20) samedi dernier à Londres.

- Inusable Alun Wyn Jones -

"C'est une équipe totalement différente, avec une conquête forte, des joueurs qui montrent, comme toujours avec le pays de Galles, un gros état d'esprit et une grosse abnégation. Aujourd'hui, les Gallois sont en position de force", estime Servat.

Cinq mois après la lourde défaite à Saint-Denis, le XV du Poireau s'appuie toujours sur un collectif très expérimenté autour de l'inusable deuxième ligne Alun Wyn Jones qui, à 35 ans, améliorera encore le record du monde de sélections avec une 157e cape (en comptant celles avec les Lions britanniques). Le XV prévu au Stade de France cumule 987 sélections, soit une moyenne de près de 66 par joueur. Même le centre Gaël Fickou, le plus capé des Bleus (61), ne l'atteint pas.

La sélection galloise dispose aussi d'une dose de sang neuf, avec la pépite Louis Rees-Zammit (20 ans), co-meilleur marqueur d'essais (quatre à égalité avec l'Anglais Anthony Watson), qui brille de mille feux sur son aile.

"Il faudra être très compétitifs samedi", a souligné Galthié. Et réussir un gros coup pour survivre.