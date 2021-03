Victoire belge à Milan-Sanremo: Jasper Stuyven remporte le monument italien

Jasper Stuyven a remporté samedi la 112e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), premier Monument de la saison cycliste. Après 299 km de course, le coureur de Trek-Segafredo s'est imposé sur la Via Roma devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Stuyven succède au palmarès à Wout van Aert. Stuyven, 29 ans, décroche la 9e victoire de sa carrière. C'est le 21e succès belge dans la 'Primavera'.