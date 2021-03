Tournoi: l'Angleterre rechute, battue par l'Irlande

Une semaine après avoir battu la France, l'Angleterre est retombée dans ses travers et a été dominée en Irlande (32-18), samedi, pour la 5e journée du Tournoi des six nations, dont elle finira certainement avant-dernière.

Dominés en mêlée, à nouveau trop indisciplinés, les hommes d'Eddie Jones ont subi la majeure partie du match, face à une équipe d'Irlande solide sur sa conquête et réaliste, mais qui a fini à 14 après l'exclusion de Bundee Aki pour un plaquage à la tête.

Le XV du trèfle, battu lors de ses deux premières sorties par le pays de Galles et la France qui vont se disputer la victoire finale, finit avec un bilan passable de trois victoires et deux défaites.

C'est surtout grâce à leur pack, dans lequel le flanker CJ Stander a joué son dernier match en sélection, pour sa 51e cape, que les Verts ont construit leur succès, faisant pénaliser plusieurs fois la mêlée adverse.

Signe qui ne trompe pas, le sélectionneur du XV de la rose a décidé de sortir dès la mi-temps le talonneur Luke Cowan-Dickie et le pilier Mako Vunipola pour faire entrer Jamie George et Ellis Genge et stopper l'hémorragie. Avec un succès très relatif.

Mais c'est aussi dans son réalisme sur les temps forts que l'Irlande a fait la différence.

Grâce à des essais de Keith Earl, sur un joli numéro en solo (10-3, 23e) et de Jack Conan (20-6, 37e), le trou était fait.

Avec la botte très fiable de Johnny Sexton, auteur de 22 points, l'écart est monté à 20 points (26-6, 61e) avant que le centre Bundee Aki ne se fasse exclure pour un plaquage dangereux à la tête.

L'Angleterre en a immédiatement profité pour inscrire un essai par Ben Young et redonner un semblant de suspense au match (26-11, 63e).

Mais Sexton a encore répondu présent pour ajouter 6 points au pied (32-11, 73e).

Réduite à 13 après un carton jaune pour Conor Murray, l'Irlande a vu l'Angleterre inscrire un seconde essai par Jonny May (32-18, 78e), mais ce n'était qu'un bien piètre baroud d'honneur pour une équipe qui a perdu contre le Pays de Galles, l’Écosse et l'Irlande pour la première fois depuis 1976, alors qu'elle était tenante du titre.

Sans inspiration, sans discipline, sans idée directrice clairement discernable, les critiques risquent de pleuvoir sur Eddie Jones à deux ans du Mondial en France, pour lequel l'Angleterre faisait, il y a quelques semaines encore, partie des grands favoris.