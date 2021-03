Six Nations: la France et le pays de Galles à égalité (17-17) à la pause

La France et le pays de Galles étaient à égalité à la mi-temps (17-17) de leur match comptant pour la 5e journée du Tournoi des six nations, samedi au Stade de France.

Chacune des deux équipes a inscrit deux essais: le deuxième ligne Romain Taofifenua (6) et le demi de mêlée Antoine Dupont ont aplati du côté français, et l'ouvreur Dan Biggar (12) et le troisième ligne Josh Navidi (18) ont répondu pour les Gallois.