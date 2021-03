L1: Lyon-Paris SG, malheur au vaincu

Lyon-Paris SG, quand le troisième défie le deuxième: perdre ce choc au sommet pourrait bien barrer la route du titre au vaincu, dimanche (21h00) pour la 30e journée de Ligue 1, au moment où la saison amorce sa dernière ligne droite.

Si l'une des deux équipes s'incline, elle risquerait de se retrouver six longueurs derrière Lille, à condition que le leader tienne son rang quatre heures plus tôt contre un relégable, Nîmes (19e).

Et Monaco (4e), en démonstration vendredi à Saint-Étienne (4-0), est revenu à un point du PSG et de l'OL, qui occupe la précieuse troisième place, la dernière donnant accès à la Ligue des champions... Le suspense est vraiment formidable cette saison.

Après ce grand classique du XXIe siècle, il restera huit journées, mais laisser filer le Losc pourrait sonner le glas des rêves de titre.

"C'est presque comme une finale", prévient Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG.

Ce choc est le deuxième de la semaine au programme pantagruélique du PSG, après avoir battu Lille en 8e de finale de Coupe de France plus difficilement que ne l'indique le score (3-0).

Après la trêve internationale, le champion de France retrouvera le Losc (3 avril), cette fois en L1, pour un autre duel crucial pour le titre, puis ce sera la double confrontation très attendue avec le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (7 et 13 avril).

Et entre les deux rendez-vous face au champion d'Europe en titre, le PSG ira à Strasbourg.

- Retour attendu de Neymar -

Devant tous ces défis, c'est "une énorme joie" pour Pochettino de récupérer enfin Neymar, après presque six semaines sur le flanc (adducteurs).

L'étoile brésilienne n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais l'idée est qu'il monte en puissance jusqu'aux quarts contre l'ogre bavarois.

Cet OL-PSG est aussi l'occasion pour les Parisiens d'en finir avec une vilaine statistique: ils n'y arrivent pas contre les équipes du carré de tête.

Leur victoire contre Lille mercredi est la première de la saison.

Tenus en échec par le Losc (0-0) à l'aller en L1, battus deux fois par Monaco, ils s'étaient également inclinés contre Lyon au Parc (1-0), sur un but de Tino Kadewere.

"C'est vrai que cette année on a eu des difficultés avec les grandes équipes", admet Marco Verratti, "on n'a pas ramené beaucoup de points (1 sur 12, NDLR)".

Le "Petit Hibou" estime que son équipe a "un parcours un peu moins régulier, les autres années, en avril, on avait déjà tué le championnat", alors que le PSG a déjà perdu sept fois cette saison.

Mais "il faut être confiant, ne pas nous massacrer parce qu'on perd deux, trois matches ni dire qu'on est nul à l'extérieur", plaide Verratti.

- "Ne pas craindre" le PSG -

Si le milieu italien ne parle pas de revanche contre Lyon, il y voit "un plus, cette confrontation directe. Ce match vient au bon moment".

Justement, l'OL, de son côté, est bon contre les cadors, il a surtout perdu du terrain contre des "petits", à l'image de ses défaites à domicile contre Metz (1-0) ou Montpellier (2-1).

"La victoire du match aller nous montre que l'on peut battre le PSG", remarque Rudi Garcia.

Mais c'est du "passé", ajoute l'entraîneur lyonnais, qui rappelle que Pochettino a entretemps succédé à Thomas Tuchel. "Il y a un autre coach au PSG. Ce ne sera pas la même tactique, le match sera différent".

"Même s'ils font un moins bon championnat cette saison, avec sept défaites, ils sont aussi ceux qui ont le plus gagné", rappelle Garcia, évoquant des Parisiens "taillés pour la Ligue des champions", soit "un adversaire très dangereux, qu'on doit respecter mais pas craindre".

Avec le jeu des confrontations directes, Lyon, comme Lille et Paris, finiront champions s'ils gagnent tous leurs matches d'ici à la fin de la saison.

"On arrive au moment clef du championnat, mais on a encore tout entre nos mains", résume Verratti. "Avec ces deux matches d'affilée contre Lyon et Lille, nous avons de bonnes possibilités de reprendre la première place."