Zinédine Zidane va-t-il quitter le Real Madrid en fin de saison? Il évoque son avenir

Zinédine Zidane a répété vendredi qu'il ne "planifiait rien" concernant son avenir et qu'il se concentrait seulement sur sa saison en cours en tant qu'entraîneur du Real Madrid.

"Je ne regarde pas au-delà de ce que je fais maintenant. Je ne planifie rien du tout. Tu peux signer pour dix ans ici et demain être dehors. Et dans l'autre sens, tu peux signer pour un an et être là pour dix. Je suis motivé par cette saison et le reste ce sont des discussions dans lesquelles je ne veux pas m'engager", a dit le Français, sous contrat jusqu'en juin 2022.

À propos du tirage au sort de la Ligue des champions qui lui a donné Liverpool comme adversaire en quarts de finale, il a déclaré s'attendre à "un match très, très exigeant". "Nous savons combien cette confrontation sera difficile. À ce niveau, toutes les équipes sont difficiles à jouer".

"On peut ni dire que c’est un mauvais tirage ni un bon. En ce moment ils sont très loin en championnat, mais c’est une équipe qui à n’importe quel moment peut jouer sa carte, surtout en match à élimination directe", a-t-il estimé.