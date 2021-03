Malgré sa sélection chez les Espoirs, Michel-Ange Balikwisha hésite entre la Belgique et le Congo

Le jeune joueur du Standard Michel-Ange Balikwisha a expliqué hésiter entre la Belgique et le Congo pour sa carrière internationale.

Jacky Mathijssen, sélectionneur de l'équipe nationale espoirs, a dévoilé vendredi sa première sélection de la nouvelle génération des Diablotins en vue d'un stage programmé la semaine prochaine. Une sélection dans laquelle figure Michel-Ange Balikwisha (19 ans). "Je suis heureux de cette sélection", a-t-il déclaré à la DH.

Cependant, ayant la double nationalité belgo-congolaise, il a aussi confié qu'il réfléchissait encore à son avenir en tant que joueur international. "Je n'ai pas encore fait mon choix définitif. La Belgique m'a sélectionné et je n'ai pas dit non. Mais si le Congo revient, je ne dirai pas non, non plus. Je ne me précipite pas. Rien n'est arrêté à ce niveau pour le moment".

Les Espoirs entameront le 3 juin au Kazakhstan leur parcours qualificatif en vue de l'Euro U21 2023, organisé en Géorgie et en Roumanie (9 juin-2 juillet). La Belgique a été versée dans le groupe 9 avec le Danemark, la Turquie, l'Ecosse et le Kazakhstan. Seize équipes participeront à la phase finale. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés directement pour la phase finale. Les huit autres équipes classées à la deuxième place de leur groupe disputeront un barrage pour déterminer les quatre derniers qualifiés pour le tournoi.