Elisa Longo Borghini remporte le Trophée Alfredo Binda

L'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) a remporté dimanche la 46e édition du Trophée Alfredo Binda (WorldTour), une des principales courses du calendrier cycliste féminin, qui a relié Cocquio Trevisago à Cittiglio sur 141,8 km en Italie.

La Piémontaise l'a emporté après un raid solitaire de 30 km avec 1:42 d'avance sur la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo Visma), tenante du titre, et la Suissesse Cecile Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) et l'Italienne Soraya Paladin (Liv Racing) complètent le top 5. Elisa Longo Borghini, 29 ans, s'offre un second succès au Trophée Alfredo Binda huit ans après une première victoire en 2013. Elle succède au palmarès à Marianne Vos, qui s?était imposée en 2019. L'épreuve n'avait pas eu lieu l'an dernier. Marianne Vos détient le record de victoires avec quatre bouquets.