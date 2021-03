VW Fun Cup: doublé du trio Bollen/Kluyskens/Soulet à Mettet

(Belga) Cédric Bollen, Sébastien Kluyskens et Maxime Soulet ont remporté les deux premières courses de la saison en VW Fun Cup ce dimanche à Mettet.

Deux fois deux heures de course étaient au programme ce dimanche sur le Circuit Jules Tacheny pour l'ouverture de la saison 2021 de VW Fun Cup. Et comme lors des trois courses disputées en 2020, c'est la #477 DRM Autographe Cup qui s'est imposée aux mains des Belges Cédric Bollen, Sébastien Kluyskens et Maxime Soulet. Lors de la Course 1, ils se sont imposés avec trois secondes d'avance sur l'autre voiture DRM, pilotée par Ulysse De Pauw, Gilles Smits et Matthieu De Robiano alors que la Milo de Lorenzo Donniacuo, Kevin Caprasse et Alessio Picariello a terminé sur la troisième marche du podium à 7 secondes. Dans la deuxième course, le trio Bollen/Kluyskens/Soulet a remis le couvert, s'imposant cette fois avec 7sec d'avance sur l'équipage Guillaume Mondron/Simon/Tourneur/Emile De Dryver. Après leur deuxième place en Course 1, De Pauw/Smits/De Robiano ont cette fois terminé 3e à 15sec. Pour ses débuts, Georges-Louis Bouchez a terminé à chaque fois à la 36e place sur les 44 participants.