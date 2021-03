Barry Baltus 29e de la dernière journée d'essais

(Belga) Barry Baltus a conclu les essais d'avant-saison en Moto2 avec le 29e temps ce dimanche sur le circuit de Losail, au Qatar.

Débutant dans la discipline, le Warétois a amélioré ses chronos tout au long des neufs séances réparties de vendredi à dimanche, sans pour autant quitter les dernières positions. Ce dimanche, Barry Baltus (16 ans) a terminé la journée avec le 29e temps en 2:00.503, passant pour la première fois sous la barre des 2min01sec. Il a devancé son équipier chez NTS RW Racing GP, le Malaisien Hafizh Syarhin, de trois dixièmes. Ce dernier entame sa neuvième saison en Moto2 et avait même roulé pendant deux saisons en MotoGP en 2018 et 2019. La première course de Moto2 aura lieu le dimanche 28 mars sur ce même circuit de Losail, au Qatar. (Belga)