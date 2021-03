Le Hertha, avec Lukebakio, bat Leverkusen, Benevento et Foulon surprennent la Juventus

(Belga) Dodi Lukebakio a distillé deux passes décisives sur les deux premiers buts du Hertha Berlin contre le Bayer Leverkusen dimanche lors de la 26e journée du championnat d'Allemagne (3-0). Un succès important pour les Berlinois, qui se hissent à la 14e place avec 24 points, un de plus que Cologne, 16e et barragiste. Leverkusen reste 6e (40 points).

Lukabakio est sorti à la 77e minute alors que le score était acquis. Les trois buts sont tombés en première période: Devovaisio Zeefuik (4e), Matheus Cunha (29e) et Jhon Cordoba (33e). En Italie, la Juventus a été battue chez elle par Benevento (0-1). Aligné sur le flanc gauche, Daam Foulon a quitté la pelouse (72e) après qu'Alfonso Gaich a inscrit l'unique but de la rencontre (69e, 0-1). Après la 28e journée, la Juventus est 3e avec 55 points dix de moins que l'Inter Milan. Benevento se retrouve 16e avec 29 points, 7 de plus que Cagliari 18e et premier descendant. En France, Nantes, sans Emond et Limbombe, croyait bien confirmer contre Lorient sa victoire au Parc des Princes face au PSG la semaine passée (1-1). Les Canaris sont rapidement passés au commandement grâce au but de Randal Kolo-Muani (2e, 1-0) mails ils ont été surpris sur un coup franc des 40 mètres d'Armand Laurienté (87e, 1-1). Du coup, Lorient reste 17e (29 points) et Nantes est toujours 18e et barragiste (28 points). Avec Wout Faes et Thomas Foket, Reims est allé s'imposer 0-1 à Dijon, la lanterne rouge (15 points). Le but de Boulaye Dia (50e, 0-1) permet aux Rémois de se hisser en 12e position (38 points). Aux Pays-Bas, la montée au jeu de Yorbe Vertessen après le repos (46e) n'aura pas évité la défaite du PSV à Alkmaar (2-0). Jesper Karlsson (6e, 1-0) et Teun Koopmeiers (68e, 2-0) ont permis à l'AZ de rejoindre l'équipe d'Eindhoven au classement. Après 27 journées, les deux clubs comptent 55 points, 8 de moins que l'Ajax, qui a en plus joué deux rencontres de moins. (Belga)