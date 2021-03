Belgian Men Hockey League - Watducks et Orée bien placés en vue des demies, le suspense reste entier dans le groupe A

(Belga) A 2 journées de la fin des play-offs (PO) pour le titre, la situation est bien différente à l'approche des demi-finales dans chacune des deux poules de la Belgian Men Hockey League. Dans le groupe A, le Léopold, qui a subi sa 1ère défaite des PO, La Gantoise et le Dragons sont au coude à coude après cette 4e journée puisque seulement 2 points les séparent. Dans la poule B, où les 4 équipes se sont neutralisées dimanche, le Waterloo Ducks a déjà son ticket des demies en poche, alors qu'il manque seulement 1 point à l'Orée pour le rejoindre.

A Gand, les joueurs de Pascal Kina ont mis un terme à leur série de 3 défaites consécutives en venant à bout 3-1 du Racing. Les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps après une ouverture du score de l'Argentin Juan Saladino pour les Gantois (26e) et une égalisation uccloise d'Alexis Cayphas (35e). C'est en seconde période que les Buffalos ont fait la différence avec deux autres buts d'Etienne Tynevez (41e) et Arthur De Borrekens (64e). Pendant ce temps, le Léopold, privé de Tanguy Zimmer, Dylan Englebert, Tom Degroote et surtout Tom Boon (petite déchirure aux ischios), a subi sa 1ère défaite des play-offs en s'inclinant 2-0 au Dragons. Felix Denayer, sur pc (11e) et Lucas Martinez (22e) ont été les buteurs anversois. Grâce à ce succès, le club de Brasschaat, avec désormais 20 points, reste au contact de deux leaders du groupe A, deux unités derrière son adversaire du jour (22) et une sur La Gantoise (21). La course pour les deux tickets aux demi-finales promet d'être épique, alors qu'il ne reste que deux journées à disputer, les dimanche 11 et 18 avril. Dans le groupe B, les quatre équipes se sont neutralisées dimanche sur le score de 2-2. Le résultat était déjà acquis à la mi-temps entre l'Orée et le Beerschot, tandis que le Waterloo Ducks a réussi à égaliser en toute fin de partie contre Louvain à la Drève d'Argenteuil. Si le Waterloo Ducks, avec 24 points, est assuré de rejoindre le dernier carré, il faudrait une petite catastrophe pour que l'Orée (21 pts) ne puisse l'imiter lors de ses deux dernières sorties. Avec 6 unités d'avance sur le Beerschot (15), il faudrait 2 revers woluwéens conjugués à 2 succès des Ours pour que le club anversois puisse venir coiffer l'Orée sur le fil pour les demies. Le Racing est éliminé. En play-downs pour éviter la 3 fauteuils de descendants, l'Herakles a retrouvé sa 1ère place de la poule en s'imposant 1-6 à Namur, tandis que le Braxgata l'a perdue en partageant 1-1 au Daring. L'Antwerp, vainqueur 5-3 de l'Old Club est 3e, 1 point devant le Daring. Au classement, l'Herakles mène avec 16 unités, devant le Braxgata (15), l'Antwerp (12) et le Daring (11), alors que Namur (3) et l'Old Club (1) ferment la marche. . (Belga)