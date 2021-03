Romelu Lukaku encense un jeune joueur d'Anderlecht sur Twitter (photo)

Le jeune Ait El Hadj a un fan de plus. Le joueur d'Anderlecht a été excellent hier soir contre Zulte Waregem, avec un but et plusieurs très belles actions. L'une d'entre elle a même été saluée par Romelu Lukaku, qui continue de regarder les matchs de son club formateur.

La phase en question est celle où El Hadj offre une passe millimétrée à Nmecha, qui place juste à côté. La passe du jeune belge de 18 ans a fait rêver Lukaku. "El hadj quelle passe ! Extérieur du pieds comme ca...", a écrit le Diable Rouge, qui avait déjà soutenu son ancien club contre le Standard.

Voilà un message qui fera sans doute très plaisir au principal intéressé !