Le but monstrueux de Laurienté, qui marque à 40 mètres du but (vidéo)

Pour arracher un point à Nantes, Lorient a pu compter sur Armand Laurienté. Le jeune français de 22 ans a inscrit un but d'anthologie alors que les siens étaient en souffrance.

Sur un coup-franc situé à 39 mètres du but, il a envoyé un missile dans les filets nantais. De quoi faire le tour du monde et devenir un prétendant au prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l'année. Tout simplement somptueux !