Il arrête un pénalty et le célèbre... devant l'arbitre: l'action surréaliste d'un gardien vietnamien (vidéo)

Ce lundi, direction le Vietnam. A défaut de voyage en raison du covid, nous allons parler de la D2 vietnamienne et du match entre Can Tho et Công An Nhân Dân. Un match qui s'est soldé par un partage 1-1 au terme d'un scénario de folie.

En effet, dans les derniers instants, le gardien Ph?m Tr?n Thanh Vu a commis une faute évidente, offrant un pénalty à ses adversaires. Problème, il n'a pas compris cela et a décidé de prendre sa revanche. Ainsi, après avoir arrêté l'envoi, il est allé célébrer son exploit devant les yeux de l'arbitre.

Un geste que son club n'a pas toléré, annonçant sa suspension en interne pour les deux prochaines rencontres. Oups ?