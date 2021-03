Le Standard et Charleroi affronteront EXACTEMENT les mêmes adversaires en cette fin de championnat

Le Standard et Charleroi sont sur une pente descendante en ce début d'année 2021. La particularité de cette fin de phase classique verra les 2 équipes affronter les mêmes adversaires à l'exception de Mouscron, prochaine équipe à défier les Carolos. L'irrégularité de leurs concurrents leur permet cependant de continuer à rêver d'une place en PO2 à condition de bien négocier ces dernières rencontres de la phase classique. Faisons le point sur leur état de forme, leur programme ainsi que le niveau de leurs adversaires.

Malgré une qualification en finale de la Coupe de Belgique, la saison des Liégeois se détériore en championnat puisqu'ils ne sont pas parvenus à s'imposer en février et en mars. Mbaye Leye semblait pourtant avoir relancé le Matricule 16 dès son arrivée le 30 décembre dernier en enchaînant 4 succès de rang. Mais depuis les contre-performances s'accumulent et le coach sénégalais ne parvient pas à mettre un terme à la spirale négative. 4 unités sur 24, c'est en deça des attentes des supporters rouches.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Philippe Montanier, limogé au soir d'une défaite cuisante face à la lanterne rouge de l'époque, Saint-Trond, n'a jamais réussi à pallier l'absence de son capitaine, Zinho Vanheusden. Son successeur n'a pas connu plus de réussite malgré un sursaut début 2021. Le Standard se retrouve aujourd'hui à 2 points du top 8 et peut donc encore briguer un ticket pour la Coupe d'Europe...via le championnat !

En effet, le vainqueur des PO2 défiera le 4ème des PO1 avec, comme enjeu, une place pour le 2ème tour préliminaire de la Conference League, nouvelle compétition européenne qui verra le jour la saison prochaine.

Un programme pas piqué des vers

Le calendrier à venir, en championnat, reste malgré tout complexe car en plus de la réception de La Gantoise, les Liégeois se rendront à Eupen et clôtureront leur phase classique par la venue du Beerschot.

De plus, les Rouches doivent tenir compte d'un élément supplémentaire. S'ils totalisent le même nombre de points que l'un de leurs rivaux dans la course au top 8, ils se retrouveraient en ballotage défavorable car ils totalisent moins de succès que les 6 équipes classées devant eux.

L'objectif des Liégeois reste donc de finir la phase classique avec 3 victoires pour pouvoir au minimum dépasser 4 clubs et ainsi participer aux PO2

La Coupe pour sauver la saison ?

Rappelons que les Rouches ne sont qu'à 90 minutes d'une qualification pour les barrages de l'Europa League, il faudra pour cela disposer de Genk lors de la finale de la Croky Cup le 25 avril prochain. Le club principautaire a d'ailleurs remporté à 3 reprises cette compétition lors des 10 dernières années,

notamment face à ce même Genk en 2018.

Charleroi vainqueur...sans jouer !

Au repos ce week-end, Charleroi garde des chances bien réelles de figurer également dans le top 8. Le partage du Standard ainsi que celui opposant Malines et Louvain et enfin, la défaite de Zulte Waregem lui permet d'y croire encore. A l'instar des Rouches, les carolos ne sont pas parvenus à engranger le moins succès depuis le 30 janvier dernier. Une éternité à laquelle il faudra mettre un terme le 4 avril prochain contre une autre équipe "malade", Mouscron. Les hommes de Karim Belhocine n'ont remporté qu'un seul de leur 12 dernier match de championnat ! Hasard du calendrier, les zèbres affronteront le Beerschot, La Gantoise et Eupen soit les mêmes adversaires que leurs homologues liégeois. Malgré un bilan très délicat, Charleroi garde son sort entre ses mains et peut donc plus qu'envisager une place parmi les 8 meilleures équipes à condition de revenir avec des meilleures intentions que les dernières semaines.

Un sentiment de revanche pour Eupen

Parmi les adversaires des 2 clubs wallons, il y a les germanophones qui se sont inclinés il y a 10 jours face au Standard en Coupe et ils vont sans doute vouloir laver l'affront dans 3 semaines face aux Liégeois. Ils ne sont qu'à une unité des 2 autres clubs wallons et pourraient eux aussi s'installer dans le top 8 maintenant que leur maintien est officiellement acté. Le Beerschot, promu et 7ème, continue de surprendre et vient d'engranger un 7/9. Les anversois pourraient même encore terminer en PO1 car ils leur restent encore 4 matchs de phase classique. Enfin, La Gantoise s'est imposé hier soir face au Cercle Bruges et entrevoit également l'espoir de poursuivre sa saison en PO2. Charleroi et le Standard sont de bons souvenirs pour les Buffalos puisque ceux-ci les ont battu en championnat et ils ont même écarté les zèbres en Coupe de Belgique.