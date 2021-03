Hannes Wolf (ancien entraîneur de Genk) remplace Peter Bosz à la tête du Bayer Leverkusen

L'ancien entraîneur de Genk Hannes Wolf va remplacer Peter Bosz à la tête du Bayer Leverkusen jusqu'au terme de la saison.

Le Bayer Leverkusen a annoncé mardi la nomination de Hannes Wolf comme entraîneur principal jusqu'au terme de la saison.

L'ancien entraîneur de Genk remplace Peter Bosz, remercié alors que le club occupe la sixième place de la Bundesliga et n'a gagné qu'un match lors des six dernières journées. Leverkusen a aussi été éliminé en 16e de finale de l'Europa League par les Young Boys.

Wolf, 39 ans, avait débuté la saison à la tête de Genk, qu'il dirigeait depuis novembre 2019. Il a été licencié en septembre après une défaite 5-2 au Beerschot. Il a ensuite pris la tête de l'équipe d'Allemagne des moins de 18 ans. Avant cela, il avait entraîné les jeunes de Dortmund, Stuttgart (septembre 2016-janvier 2018) et Hambourg (octobre 2018-juin 2019). "Le Bayer n'est pas n'importe quel club pour moi", a commenté Wolf. "Depuis de nombreuses années, Leverkusen est l'une des adresses les plus attrayantes du football allemand. Il y a un environnement très ambitieux ici et une équipe très talentueuse et passionnante. Nous avons toutes les chances de nous qualifier en Europe".

Bosz, 57 ans, occupait son poste depuis décembre 2018. Par le passé, il a notamment entraîné Feyenoord, l'Ajax et le Borussia Dortmund. Il avait alors mené Leverkusen à la quatrième place. La saison passée, le Bayer s'était classé cinquième.