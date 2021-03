55 pays et 13 tickets pour le Mondial 2022: l'Europe entame ce mercredi les qualifications

À partir de mercredi, les 55 pays européens entament les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar pour tenter de décrocher un des 13 tickets de la zone Europe. Des qualifications que la Belgique débutera mercredi à 20h45 face au pays de Galles.

Le pays de Galles reste un mauvais souvenir pour les Diables Rouges qui n'ont plus croisé la route des Gallois depuis la douloureuse défaite 3-1 en quarts de finale de l'Euro 2016. Une motivation supplémentaire donc pour les troupes de Roberto Martinez pour entamer cette campagne du bon pied. Dans l'autre match du groupe E, l'Estonie recevra la Tchéquie mais la rencontre a été déplacée en Pologne à cause des mesures sanitaires strictes en Estonie. La Biélorussie, cinquième nation de ce groupe, est 'bye'. Championne du monde en titre, la France fera également son entrée mercredi dans ces qualifications avec un match contre l'Ukraine au stade de France (20h45). Dans le même temps, la Finlande recevra la Bosnie-Herzégovine tandis que le Kazakhstan est 'bye'. L'affiche de mercredi mettra elle aux prises la Turquie et les Pays-Bas dans le groupe G (18h00). Absent du rendez-vous russe en 2018, les 'Oranje' auront à coeur de réaliser un bon départ dans cette campagne de qualification, à l'instar de la Turquie, qui aura la Norvège, laquelle se rend à Gibraltar (20h45), comme principal concurrent pour la deuxième. Dans le troisième match du groupe, la Lettonie accueille le Monténégro (20h45). Vice-championne du monde, la Croatie se rend en Slovénie pour son premier match dans le groupe H mercredi (20h45). Dans le même temps, la Russie se déplace à Malte et Chypre reçoit la Slovaquie.

Le Portugal, champion d'Europe, entamera lui aussi sa campagne mercredi avec la réception de l'Azerbaïdjan (20h45) dans le groupe A tandis que la Serbie sera opposée à l'Irlande. Cinquième équipe du groupe, le Luxembourg affrontera lui le Qatar en match amical. Le pays-hôte du prochain Mondial a été choisi comme sixième pays de ce groupe pour jouer des matches amicaux sur le sol européen. Jeudi, ce sera au tour de l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne de débuter leur campagne de qualification. Versée dans le groupe B, la Roja affrontera la Grèce en ouverture (20h45). Dans le même temps, la Suède recevra la Géorgie tandis que le Kosovo est 'bye'.

L'Italie, quadruple championne du monde, sera elle opposée à l'Irlande du Nord (20h45) dans le groupe C tandis que la Suisse se rendra en Bulgarie à 18h00. La Lituanie est 'bye'. L'Angleterre, quatrième du dernier Mondial derrière la Belgique, entamera elle ses qualifications face à la modeste équipe de Saint-Marin (20h45) dans le groupe I. La Pologne, son prinicipal concurrent pour la première place, se rendra elle en Hongrie tandis qu'Andorre reçoit l'Albanie. Versée dans le groupe J, l'Allemagne reçoit l'Islande dans l'affiche du groupe (20h45). Dans le même temps, la Roumaine reçoit la Macédoine du Nord et le Liechtenstein accueille l'Arménie. Toujours jeudi, le Danemark, adversaire de la Belgique à l'Euro l'été prochain, se rend en Israël (18h00). Principaux concurrents des Danois, l'Ecosse et l'Autriche s'affrontent à 20h45 à Glasgow tandis que la Moldavie reçoit les Îles Féroé dans le même temps.