Le PSG est le club le plus populaire sur Tik Tok

C'est un classement particulier qu'a publié Deportes&Finanzas, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux.

Le classement publié hier dévoile le top 10 des clubs ayant eu le plus d'interactions sur Tik Tok durant le mois de février. C'est donc le club de la capitale française qui l'emporte à ce petit jeu avec plus de 12 millions d'interactions (vues, likes, etc) devant le FC Barcelone et Manchester City.