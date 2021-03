Diables Rouges: quel avenir pour Martinez après l'Euro? "De nombreux grands clubs le suivent", assure un super agent mondial

Alors que les qualifications pour le Mondial 2022 vont débuter ce mercredi soir, l'avenir de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges suscite toujours des interrogations. Le sélectionneur pourrait-il quitter la Belgique après l'Euro cet été?

S'il est sous contrat avec l'Union belge jusqu'à la fin de l'année 2022, Martinez peut compter sur l'intérêt de plusieurs équipes européennes. Selon le super agent mondial israélien Pini Zahavi, "de nombreux clubs de renom à l'étranger gardent un œil sur sa situation."

Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, Pini Zahavi dit vouloir aider Roberto Martinez si celui-ci voulait vivre une nouvelle aventure dans sa carrière. "Il le sait, on en a déjà parlé. Et j'ai mes entrées dans les plus grands clubs d'Angleterre et d'Espagne !"

De son côté, Martinez avait récemment fait le point sur sa situation lors d'une interview accordée au site officiel de la FIFA . "Je m’étais engagé avec la Belgique pour deux ans, afin de préparer la Coupe du Mond 2018 e et d'obtenir le meilleur résultat possible en Russie. (...) Je devais ensuite retrouver un club. C’était mon plan initial. Près de quatre ans plus tard, je suis toujours là et je prends énormément de plaisir. Mon avenir ? Franchement, je n’en sais rien. Tant que je suis sélectionneur de la Belgique, je compte bien profiter au maximum de chaque instant !"