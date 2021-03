Romelu Lukaku pas pleinement satisfait malgré la victoire contre le pays de Galles: "C’était un match frustrant"

La Belgique a entamé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec une victoire (3-1) face au pays de Galles. De Bruyne, Hazard et Lukaku ont permis aux Diables Rouges de répondre à l'ouverture du score de Wilson en début de rencontre.

"C’était un match frustrant pour toute l’équipe", a malgré tout déclaré Romelu Lukaku au micro de la RTBF. "C’était difficile de faire de bonnes combinaisons. On a bien réagi après l'ouverture du score. Aujourd’hui, c’était plus l’envie que la qualité. On a bien débuté la campagne, mais on sait qu’on peut beaucoup mieux jouer."