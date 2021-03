Qualifications Mondial 2022 - La Croatie et les Pays-Bas chutent d'entrée, la France déchante, le Portugal sans éclat

(Belga) Les Pays-Bas, absents du dernier Mondial en Russie, ont chuté d'entrée mercredi lors des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, surclassés (4-2) en Turquie. La Croatie, vice-championne du monde, a été battue 1-0 chez sa voisine la Slovénie, le but tombant dès la 15e minute des oeuvres de Lovric.

La France, championne du monde en titre, a été tenue en échec (1-1) à domicile par l'Ukraine. Le Portugal, champion d'Europe, a assuré le minimum (1-0) , à Turin, face à l'Azerbaïdjan grâce à un but contre-son-camp de Medvedev tombé à la 36e minute. A Istanbul, les Néerlandais ont été humiliés, subissant un 3-0 en 46 minutes, grâce notamment à un doublé de l'attaquant de Lille, Burak Yilmaz, qui avait ouvert le score à la 15e minute. L'attaquant du Milan AC Hakan Calhanoglu, a marqué le but du 3 à 0 au retour des vestiaires (46e). Les Oranje ont espéré en revenant à 3 à 2 en deux minutes par Davy Klaasen (75e) et Luuk de Jong (76e). Mais le vétéran Yilmaz, 35 ans, a éteint leurs derniers espoirs d'un coup franc dans la lucarne de Kurl (81e). Au Stade de France, les champions du monde français ont vite pris le dessus sur l'Ukraine grâce au 34e but en bleu du Barcelonais Antoine Griezmann (19e), d'un tir enroulé du gauche. Malgré une nette domination, les joueurs de Didier Deschamps ont ensuite buté sur une défense pourtant fébrile. Kingsley Coman aurait pu bénéficier d'un pénalty quatre minutes plus tard quand le gardien Buschan a raté sa sortie. Mais sans l'assistance vidéo, l'arbitre n'a pas bronché. Les joueurs d'Andreï Chevtchenko, qui s'étaient inclinés 7 à 1 sur la même pelouse en octobre, ont ensuite créé la suprise en égalisant sur un tir de Sydorchuk détourné par Presnel Kimpembe (1-1, 57e). Le carton de la soirée a été réalisé par la République tchèque, prochain adversaire de la Belgique, qui est allée écraser l'Estonie (2-6), grâce notamment à un triplé du milieu de terrain de West Ham, Tomas Soucek. Cette 1re journée de qualification se poursuit jeudi avec notamment l'Allemagne qui reçoit l'Islande, l'Italie qui accueille l'Irlande du Nord, l'Espagne qui jouera à domicile face la Grèce.L'Angleterre aura la tâche plus facile contre Saint-Marin. (Belga)