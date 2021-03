La Formule 1 démarre son marathon à Bahreïn

Hamilton, Verstappen ou un invité surprise: qui sera le premier vainqueur 2021 en F1 ? Ce week-end, le Grand Prix de Bahreïn lance la saison la plus copieuse jamais proposée avec 23 courses... si la pandémie le permet.



Pour la première fois depuis 2010, la Formule 1 ne démarre pas sa saison par le GP d'Australie, reporté à novembre en raison de la crise sanitaire, mais par celui de Bahreïn, où des spectateurs vaccinés ou guéris du Covid-19 pourront être présents.



En 2010, c'était déjà Bahreïn qui avait inauguré la saison, comme en 2006. A l'époque, c'est Fernando Alonso qui s'était imposé à deux reprises. L'Espagnol est justement de retour en F1 à 39 ans, chez Alpine (ex-Renault), après deux ans d'absence, mais il sera difficile pour l'ancien champion du monde (2005, 2006) de récidiver.



Comme à l'accoutumée ces dernières années, on se tourne plutôt vers Mercedes et sa star Lewis Hamilton, vainqueur des deux dernières éditions, pour trouver un favori.



Red Bull promet





Le Britannique, qui a remporté en 2020 sa septième couronne mondiale, égalant le record de Michael Schumacher, veut désormais dépasser l'Allemand. S'il commence idéalement ce week-end, il améliorera ses records de pole positions (98 actuellement) et/ou de victoires (95).



Empêcher l'Anglais de 36 ans d'aller chercher cette double barre des 100 lors d'une saison marathon de 23 GP paraît très compliqué. Pour ses adversaires, reste à retarder l'échéance.



Valterri Bottas, équipier de Hamilton chez Mercedes depuis 2017, clame encore qu'il peut devenir N.1. Il lui faudra déjà gagner à Bahreïn, ce qu'il n'a jamais fait.



En revanche, la cote de Max Verstappen ne cesse de monter. Troisième du championnat en 2019 et 2020, le Néerlandais de 23 ans (Red Bull) a réalisé le meilleur temps des essais d'avant-saison, sur ce même circuit de Sakhir (12-14 mars).



Plus que le chrono, anecdotique lors de ces essais, c'est la sérénité de Red Bull qui a fait forte impression, avec également sa recrue Sergio Pérez. Au contraire, Mercedes a connu des problèmes inhabituels (boîte de vitesses, train arrière).



"La W12 (monoplace Mercedes, ndlr) n'était pas aussi stable que certaines de nos rivales. Red Bull avait l'air performante", a expliqué le Team Principal de Mercedes Toto Wolff, comme pour mettre les projecteurs sur le concurrent.



Dans ce cache-cache habituel d'avant-saison, Verstappen a lui refusé l'étiquette de favori pour Red Bull, la recollant sur le capot de Mercedes. Alors, qui croire?



Derrière, bouleverser l'ordre sera compliqué, alors que les développements ont été en grande partie gelés par mesure d'économie face à la crise.



Grosjean miraculé





Ainsi, McLaren avec son nouveau moteur Mercedes (Renault auparavant), Aston Martin (ex-Racing Point), Alpine, Ferrari ou AlphaTauri pourront jouer les trouble-fête.



Après l'échauffement des trois heures d'essais libres vendredi (deux séances) et samedi (une), il faudra attendre les qualifications samedi (18h00 locales, 15h00 GMT) pour avoir les premières réponses.



La grille se dessinera pour le coup d'envoi de la saison dimanche à 18h00 (15h00 GMT), en nocturne dans le désert de la petite île du Golfe, pour 57 tours de 5,412 km (308,238 km au total) et 15 virages.



Le 29 novembre dernier, c'est dans le troisième de ces virages que Romain Grosjean avait échappé à la mort.



Le Français avait réussi à sortir miraculeusement de sa monoplace, en feu et coupée en deux après avoir percuté les rails de sécurité à 192 km/h. Grosjean, qui n'avait auparavant pas été reconduit par Haas pour 2021, pilotera en Indycar cette année.