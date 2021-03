Cette ancienne légende du football propose d'abolir le hors-jeu

Marco Van Basten cherche des pistes pour améliorer encore le spectacle dans le football. Dans sa tête, différentes idées. Mais l'une d'entre elles fait beaucoup parler depuis quelques heures.

Ancienne icône de l'Ajax Amsterdam et de l'AC Milan, Marco Van Basten connaît évidemment très bien le football. Le Néerlandais a profité d'une interview accordée à Sky Sports pour révéler une de ses idées afin d'améliorer le spectacle dans le football.

Et pour le coup, elle a de quoi surprendre. Selon lui, il serait intéressant de renoncer à la règle du hors-jeu. "Cela rendrait le foot plus spectaculaire, plus intéressant et plus excitant", a affirmé l'ancien attaquant de 56 ans, avant de détailler son approche. "Si vous supprimez la ligne de hors-jeu, la défense va s'enfoncer davantage, explique le triple Ballon d’or. Mais si vous reculez trop, la surface de réparation deviendra une mêlée, et le gardien ne pourra plus rien voir, donc les équipes sauront que ce n'est pas la solution. Par conséquent, le gardien de but voudra que tout le monde sorte et c'est exactement à ce moment-là que cela deviendra intéressant", a-t-il détaillé.

Van Basten est même allé plus loin en analysant l'impact que cela aurait sur le jeu des attaquants. "Lorsque vous défendez s'il n'y a pas de hors-jeu, vous pouvez toujours avoir un ou deux joueurs éloignés afin que, lorsque vous récupérez le ballon, vous puissiez le transmettre à vos attaquants dans l'autre moitié du terrain, poursuit le Néerlandais. L'équipe qui attaque devra être beaucoup plus vigilante qu'aujourd'hui, car le terrain sera bien plus grand", a défendu le triple vainqueur du Ballon d'Or.

Tout cela n'est encore qu'une idée et rien de concret n'est envisagé à ce sujet à l'heure actuelle.