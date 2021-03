Dries Mertens, légende de Naples, se sent encore jeune: "Je peux jouer jusqu'à 40 ans"

Devenu le meilleur buteur de l'histoire de Naples la saison dernière, Dries Mertens se sent toujours comme un poisson dans l'eau en terre italienne. "Ciro" comme on l'appelle dans la Botte, s'est livré chez nos confrère de HLN et abonde en ce sens : "Je suis un roi à Naples, c'est vrai, mais il suffit de pas grand chose pour perdre le trône. Actuellement, je vis un conte de fée. Je n'ai pas peur que ma popularité s'arrête après le football. Je n'ai pas peur que les gens m'oublient."

Alors qu'il se dirige vers ses 34 ans, le Diable Rouge ne pense pas encore à une reconversion : "Etre entraîneur après ma carrière, c'est trop fatigant, les coachs sont toujours fatigués. Pour le moment, je veux continuer à jouer. Parfois, je me dis que je peux poursuivre jusqu'à 40 ans. Je pense aussi au fait que je n'ai pas encore d'enfants, que je peux voyager dans le monde entier également. Ca me plairait de découvrir de nouvelles choses, même si nous sommes encore dans une bulle à l'heure actuelle."

Auteur d'un doublé face à la Roma dimanche dernier, Mertens totalise 7 buts et 6 passes décisives en Serie A. Il lui reste encore 11 matchs pour améliorer son bilan avant un Euro que les Diables Rouges vont aborder avec beaucoup d'ambition.