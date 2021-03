Neymar aura droit à son propre personnage dans le jeu Fortnite (vidéo)

Le développer Epic Game vient peut-être de réussir un coup de génie. En effet, le joueur brésilien du PSG, Neymar, a annoncé sur Instagram qu'un personnage à son effigie serait prochainement disponible dans le jeu. Les deux parties ont trouvé un accord, alors que Neymar cartonne en diffusant ses parties sur Twitch.

Concrètement, les joueurs du monde entier pourront bientôt jouer avec un personnage de Neymar dans le jeu de battle royale, l'un des plus réputés du monde. Il est d'ailleurs fréquemment présent dans le monde de l'esport, où s'investissent de plus en plus de sportif professionnels.

