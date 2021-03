Secousse au Club de Bruges, qui retarde son entrée en bourse

L'information vient de nos confrères néerlandophones du Tijd. Le quotidien flamand cite "diverses sources" et annonce que le club champion de Belgique en titre ne fera finalement pas son entrée en bourse demain comme c'était prévu initialement.

Nos confrères soulignent que plusieurs signes avant-coureurs montraient que l'introduction en bourse des Brugeois ne se déroulerait pas aussi facilement que prévu. Par exemple, le fait que le Club ne communique que très peu à ce sujet alors que traditionnellement les jours précédents une entrée en bourse sont utilisés pour communiquer sur l'évolution du prix des actions ou si elles ont trouvé des acquéreurs.

De Tijd précise que l'on ne sait pas s'il s'agit d'une annulation ou d'un simple report. L’objectif était de proposer entre 30 et 40% du capital en actions du club à la bourse Euronext Bruxelles. Quelque 3,24 millions d’actions étaient proposées et la fourchette de prix était fixée entre 17,50 euros et 22,50 euros par action.