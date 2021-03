La FIFA ne sanctionnera pas la Norvège pour ses t-shirts

Le message de protestation affiché par les joueurs de la Norvège face au Gibraltar mercredi contre le non-respect des conditions de travail des ouvriers au Qatar, pays-hôte de la Coupe du monde 2022, ne sera pas sanctionné par la FIFA. "La FIFA croit en la liberté d'expression et en la force du football à provoquer des changements positifs", a déclaré la fédération internationale de football à l'agence DPA.

Mercredi soir, les joueurs norvégiens sont montés sur le terrain avec un t-shirt blanc portant le message 'Les droits de l'Homme, sur et hors du terrain'. Lors de l'échauffement, ils portaient un autre t-shirt avec le message 'Respect sur et hors du terrain'. Un mouvement soutenu par l'entraîneur norvégien Stale Solbakken. "Nous voulons montrer à quel point nous trouvons que la discussion autour des droits de l'Homme est importante", a déclaré Solbakken. "Il me semble donc évident que l'entraîneur lui-même donne le bon exemple."

La Norvège proteste contre les conditions de travail des ouvriers migrants au Qatar qui construisent les stades en vue de la Coupe du monde 2022. Selon un article du Guardian publié fin février, plus de 6.500 travailleurs migrants sont décédés qu Qatar depuis 2010. La publication de messages politiques a souvent fait sujet de controverse dans le football international et les joueurs ou les équipes qui publiaient ce genre de messages étaient immédiatement sanctionnées.