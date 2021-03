Opération et fin de saison: le scénario catastrophe se précise pour Ansu Fati

Blessé au genou depuis la rencontre face au Real Betis le 7 novembre dernier, Ansu Fati doit continuer à prendre son mal en patience. L'une des stars du Barça, âgé de 18 ans seulement, a déjà subi deux opérations au ménisque depuis lors et ne semble pas encore prêt à reprendre les entraînements.

Les informations de Catalunya Radio ne sont, en effet, pas des plus optimistes puisqu'une troisième opération serait envisagée suite à une rechute la semaine passée. Un (nouveau) coup dur pour le club catalan qui ne peut pas non plus compter sur Coutinho, Pique et Sergi Roberto, tous à l'infirmerie.

Les Blaugrana, éliminés en 1/8 de finale de la Ligue des Champions des oeuvres du PSG, luttent pour le titre en Liga et disputeront la finale de la Coupe du Roi le 17 avril face à l'Athletic Bilbao.