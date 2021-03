"Le pire joueur d'entraînement que j'ai vu": Eden Hazard moqué par un de ses anciens coéquipiers

La situation d'Eden Hazard ne laisse pas grand monde indifférent dans le milieu du football. Tout le monde semble vouloir retrouver le grand Eden, mais ses blessures minent son passage au Real Madrid. Un de ses anciens coéquipiers a d'ailleurs parfaitement illustré ce paradoxe.

John Obi Mikel a passé 11 ans à Chelsea. Sur son chemin, il a croisé un certain Eden Hazard. Véritable phénomène, notre Diable Rouge est devenu la coqueluche des fans des Blues, réussissant une carrière remarquable en Angleterre. Depuis lors, au Real Madrid, plus rien. Le Belge est miné par les blessures et ne parvient pas à enchaîner les matchs, donnant une bien piètre image de son talent.

Interrogé par The Athletic, Mikel n'a pas caché qu'Hazard cachait un fameux paradoxe. Entre les entraînements et les matchs, son visage changeait radicement. "Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable", raconte le Nigérian de 33 ans.

Selon lui, Hazard est un joueur à part, dans son approche du football. "J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique..... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais seulement s'il le voulait. Il se disait parfois : 'Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur'. Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n'est pas si dévoué. Il ne s'entraîne pas bien, c'est le pire joueur d'entraînement que j'ai vu", a raconté Mikel.

De nombreux joueurs ont déjà fait part de cette réalité. Voilà qui permet de mieux comprendre son approche.