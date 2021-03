Vasek Pospisil perd son calme et insulte le patron de l'ATP en pleine rencontre (vidéo)

Éliminé du tournoi de Miami par McDonald, Pospisil a complètement perdu son sang-froid, avant de s’excuser sur Twitter.

Le soleil a brillé mercredi, lors du premier tour du Masters 1000 de Miami, mais il y a eu de l’orage sur le court N.1, Vasek Pospisil laissant éclater sa colère… contre le patron du circuit ATP Andrea Gaudenzi, avant d’ensuite s’excuser.

L’élimination du Canadien par l’Américain, issu des qualifications, Mackenzie McDonald (6-3, 4-6, 6-3) s’est avérée plus anecdotique que l’incident survenu en fin de première manche.

Pospisil a d’abord tapé une balle hors du court de frustration, avant de briser une raquette au sol. Puis, alors qu’il servait dans le premier set à 5-3 et 40-15, il a pris un point de pénalité pour propos injurieux, perdant de cette façon le premier set.

Interrogé au moment du changement de côté par l’arbitre, Arnaud Gabas, sur les raisons de son courroux, Pospisil a répondu : "Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? Hier, pendant une heure et demie, le président de l’ATP m’a crié dessus lors d’une réunion de joueurs, pour avoir essayé d’unir les joueurs. Pendant une heure et demie. Le patron de l’ATP". "Faites-le sortir d’ici… Trou du c… Pourquoi est-ce que je supporterais cela ?", a enchaîné le 67e mondial, en parlant d’Andrea Gaudenzi.

Quelques heures après, le joueur a exprimé ses regrets sur Twitter. "Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon comportement sur le court. J’ai manqué de respect au jeu que j’aime et j’en suis sincèrement désolé". "En guise d’explication, j’ai été profondément troublé lors d’une réunion entre les joueurs et les dirigeants de l’ATP hier soir, et… j’ai sous-estimé le poids de ces émotions jusqu’à ce que j’entre sur le court aujourd’hui. Encore une fois, je suis désolé pour mon comportement et pour le langage que j’ai utilisé", a-t-il ajouté.