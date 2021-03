ATP Miami - Sander Gillé/Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double messieurs

(Belga) La paire N.1 belge Sander Gillé (ATP 39) et Joran Vliegen (ATP 35) a été battue dès le premier tour de l'ATP Masters 1000 de Miami, jeudi en Floride.

Dans cette épreuve sur surface dure dotée de 3.343.785 dollars, les Limbourgeois ont cédé en deux manches 6-4 et 6-3 face au tandem composé par le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 92, en double, ATP 18 en simple) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 77). La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes. (Belga)