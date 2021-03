NBA: Oladipo, Vucevic, Fournier, les principaux transferts de la fin du mercato

L'arrière Victor Oladipo qui part de Houston pour Miami, le pivot Nikola Vucevic et l'arrière Evan Fournier qui quittent Orlando pour Chicago et Boston, le meneur Rajon Rondo qui passe d'Atlanta aux Clippers: passage en revue des principaux transferts conclus jeudi en NBA.

Dans les dernières heures de la fin du mercato de la ligue nord-américaine de basket, une des très bonnes pioches a été faite par le Heat, finaliste de la saison passée, qui a récupéré Oladipo, en échange de l'arrière Avery Bradley et du pivot Kelly Olynyk.

L'arrière arrivé en janvier chez les Rockets, dans le cadre d'un échange qui a envoyé la star James Harden à Brooklyn, refait donc ses bagages, mais pour jouer les premiers rôles en vue de play-offs qui s'annoncent relevés dans la conférence Est.

Orlando, la franchise voisine de Miami, a elle décidé de changer d'ère, sachant que sa saison est quasiment déjà aux oubliettes, avec une 14e place bien éloignée des play-offs. Alors le Magic s'est séparé de ses trois meilleurs joueurs.

L'intérieur monténégrin Nikola Vucevic (24,5 points, 11,8 rbds par match) a été envoyé aux Chicago Bulls contre le pivot Wendell Carter Jr. et l'ailier Otto Porter. L'arrière Français Evan Fournier (19,7 pts) va partir à Boston contre deux 2e tours de draft. L'ailier Aaron Gordon a été transféré à Denver, en échange de Gary Harris, R.J. Hampton et un premier tour de draft.

Les Nuggets ont également récupéré le pivot JaVale McGee, champion NBA l'an passé avec les Lakers, en provenance de Cleveland.

Autre joueur sacré l'an passé, l'expérimenté Rajon Rondo quitte lui Atlanta après quatre mois, pour revenir à Los Angeles, mais au sein des Clippers qui envoient en retour leur 6e homme, Lou Williams. Une bonne opération plutôt pour les Hawks a priori.

Les Sixers de Philadelphie, leaders à l'Est, ont eux aussi opté pour un homme rompu aux play-offs, en la personne de l'arrière George Hill qui quitte Oklahoma City, dans le cadre d'un échange à trois équipes impliquant plusieurs joueurs. L'ailier Ignas Brazdeikis l'accompagne en provenance des Knicks où atterrit Terrance Ferguson, le Thunder récupérant Austin Rivers, Tony Bradley et deux futurs second tour de draft de NY.

Plusieurs stars n'ont pas été transférées dans la dernière ligne droite, mais devraient tout de même rapidement trouver un point du chute, comme les pivots LaMarcus Aldridge et Andre Drummond, respectivement libérés de leur contrat avec San Antonio et Cleveland.

En revanche, contrairement aux prévisions, le meneur de Toronto Kyle Lowry reste finalement aux Raptors dont il est une des figures emblématiques du titre glané en 2019.